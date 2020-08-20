نشر الفنان التركي ” بولنت إينال ” نجم المسلسل التركي ” سنوات الضياع ” والذي قام بتجسيد شخصية ” يحيى ” مجموعة من الصور عبر حسابه على موقع ” إنستجرام ” .

وظهر بولنت إينال في الصور بلحية طويلة غيرت من ملامحه قليلا والتي ظهر عليها قديما بالمسلسل الذي مر على عرضه على الشاشات العربية أكثر من 10 سنوات .

كما بدا عليه علامات التقدم في العمر حيث يبلغ عمره 47 عاما .

يذكر أن مسلسل سنوات الضياع قد لاقى نجاحا كبيرا ورواجا واسعا في الوطن العربي .. وشارك في بطولته بجانب بولنت إينال النجمة التركية ” توبا بويوكستون ” .