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بعد أكثر من 12 عاماً.. هكذا أصبحت رانيا الكردي مقدمة برنامج “سوبر ستار”

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رانيا الكردي

اشتهرت المذيعة والفنانة الأردنية رانيا الكردي في لبنان والدول العربية بعد تقديمها برنامج “سوبر ستار” الذي حقق نجاحًا كبيراً بموسمه الأول ليتراجع في الموسم الثاني ومن ثم الثالث حتى توقف نهائياً.

بعد “سوبر ستار” عرضت على الكردي البطولة المطلقة لفيلم الحاسة السابعة مع الممثل المصري أحمد الفيشاوي، وأصدرت البومها الغنائي في العام 2005، ومن ثم غابت عن الساحة الفنية وعالم التقديم.

وبعد أكثر من 12 عامًا استضافتها المذيعة الأردنية علا الفارس ضمن برنامج “مع أو ضد” على قناة Bein القطرية، وسألتها عن سبب غيابها، وقالت رانيا إنها تزوجت وسافرت إلى بريطانيا واهتمت بطفليْها، مشيرة إلى انها بعد السوبر ستار قدّمت عددًا من البرامج على قناة “المستقبل” لكنها لم تحقق انتشارًا.

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