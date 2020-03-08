بعد أنباء انفصاله عن انغام.. احمد ابراهيم: “محدش عارف بكرا جايب ايه”

أثار الموزع المصري أحمد إبراهيم التساؤلات حول انفصاله عن الفنانة أنغام بعد توجيهه رسالة لطليقته في يوم المرأة العالمي.

فقد نشر أحمد ابراهيم، صورة لزوجته وهى تحتضن أولاده، عبر حسابه على الفايسبوك وعلق عليها كاتبا: “في يوم المرأة العالمي تحية للعظيمة الأمينة اللي صانت بيتي في غيابي عرفت قيمة ولاد الأصول اللي بيتقوا الله بجد مراتي وأم ولادي”.

وبعد الضجة التي اثارتها هذه الرسالة والتكهنات التي انتشرت حول انفصاله عن انغام نشر أحمد ابراهيم تدوينة جديدة جاء فيها: “أحب أوضح، انفصلت عن أم أولادي في إبريل ٢٠١٩ احتراما لرغبتها ثم رجعتها غيابي لذمتي من مايو 2019، حفاظا على استقرار اولادي، ومستحيل استغنى عنهم مهما تعرضت لضغط حتى لو كلفني الأمر البعد”.

وتابع: “حتى لو اتخلعت من أي طرف يخيرني بينه وبين أولادي، هختار راحة أولادي مع حبي للطرف ده اللي مازال هو الآخر (على ذمتي)، واقسم بالله لم يحدث أي انفصال (حتى الآن) محدش عارف بكرا جايب ايه.. كل ده عشان بوست تحية لأم أولادي نزلته في يوم المرأة العالمي!!🙂”.

وكان أحمد إبراهيم انفصل رسميا عن زوجته الأولى ياسمين عيسى بعد زواج استمر لمدة 10 سنوات، أنجبا خلالهما طفلين، وأعلنا ذلك بعد انتشار خبر زواجه من الفنانة أنغام في يوم الإثنين 18 فبراير 2019، وهو ما كان بمثابة المفاجأة لجمهورها.