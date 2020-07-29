تناقلت عدة حسابات نشطة معنيّة بأخبار الفنانين علي السوشيال ميديا، صور قديمة من أرشيف الفنانة المصرية “سمية الألفي”، رصدت الزيجات المتعددة للفنانة بعد أنفصالها لفترة طويلة عن زوجها الاول الفنان الكبير الراحل “فاروق الفيشاوي”، وتعتبر تلك الزيجة هي الأشهر في حياة الفنانة المصرية، حيث ظلت مع فاروق الفيشاوي فترة طويلة وأنجبت منه ولديها أحمد وعمر.

فيُشار إلي أن الفنانة سمية الألفي، تزوجت أول مرة من الفنان فاروق الفيشاوي و لها منه ولدان الفنان الشاب أحمد الفيشاوي و”عمـر الفيشاوي” البعيد تماماً عن الساحة الفنية. وبعد طلاقها من أبو إبنيها تزوجت بالملحن مودي إمام، ثم بالمخرج جمال عبد الحميد والمطرب مدحت صالح. وعدد آخر من الزيجات الغير مُعلن عنها والتى دامت لفترات قصيرة جدا، ثم عادت لزوجها الأول وحب حياتها الفنان الراحل فاروق الفيشاوي.

صورة نادرة تجمع الفنانة “سميه الألفي” مع طليقها الثالث المخرج “جمال عبد الحميد وطليقها الرابع المطرب ” مدحت صالح”

وعلى الرغم من تكرار زيجاتها لكن الفنانة سمية الألفي اعترفت بأن فاروق الفيشاوي هو حب عمرها، وبأنها كانت تتغاضى عن خيانته لها لأنها لم ترغب في أن تنهار أسرتها، كما اعترفت في مقابلة تلفزيونية بأنها أجهضت 12 مرة، ولكنها كانت تصر على الحمل لأنها كانت تحب الأمومة.

سمية الألفي وطليقها الرابع المطرب مدحت صالح

الملحن المصري “مودي إمام” الطليق الثاني للفنانة سمية الألفي

يُذكر عن الفنانة القديرة سمية الألفي، أنها ممثلة مصرية من موليد 23 يوليو 1953. حصلت على شهادة الليسانس من كلية الآداب قسم علم الاجتماع من جامعة القاهرة. وبدأت العمل في مجال التمثيل والفن خلال فترة سبعينيات القرن العشرين من خلال التلفزيون ثم المسرح حيث شاركت بمسرحية (أولاد علي بمبة) عام 1976، ثم فيلم (الحساب يا مدموزيل) بنفس العام، لتتوالى بعدها أعمالها ما بين السينما والمسرح والتلفزيون. ومن أبرز أعمالها الفنية: علي بيه مظهر و40 حرامي، الرايا البيضا، بوابة الحلواني، ليالي الحلمية. العطار والسبع بنات وعدد آخر من الأعمال الفنية.