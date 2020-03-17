بعد أن أثار الجدل.. هذا رأي لجين عمران بتطبيق العرق السعودي!

انضمت الاعلامية السعودية لجين عمران الى الجدل الدائر حول تطبيق “العرق السعودي” الذي تقوم فكرته على استخدام صور المستخدمين لتحديد عرقهم باستعمال تقنية الذكاء الاصطناعي.

فقد نشرت لجين عمران صورة عن النتيجة التي حصلت عليها والتي جاءت بالنسب الاكبر بأنها من اصول تركية وهندية وعلقت كاتبة: “في الظروف إلي نمر فيها ربي يعديها على خير نحتاج نغير جو و إحنا في البيت عشان كذا دخلت جربت هالبرنامج من باب التسلية 😉 وهذي النتيجة إلي طلعت لي🙄”.

غير ان لجين عمران أعادت التجربة باستعمال صورة من زواية اخرى والمفاجأة ان النتيجة جاءت مختلفة تماما حيث اتت هذه المرة بين “اماراتية ومكسيكية واسبانية وتركية” وعلقت كاتبة: “..شوفوا الفرق بين هالصورة و إلي قبلها ..بس عشان تعرفوا ان البرنامج مجرد تسلية و مزح😄 في الوقت الي الكل جالس في البيت ..و مافي شي صحيح ولا جد أبدا .. لأن في ناس مصدقين النتائج😄 .. .. و للي سأل عن البرنامج اسمه GRADIENT”.

يشار إلي أن التطبيق الذى يعرف العرق السعودي أو كما سمته الشركة “Gradient” يتيح تجربة مجانية لمدة ثلاثة أيام قم بعدها يتم الخصم من الاشتراك الاسبوعي وقيمته 75 ريال او 4 دولار تقريبا وله عدد اشتراكات مدفوعة اسبوعي وشهري وسنوي.