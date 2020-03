بعد أن أثار الجدل.. هذا رأي لجين عمران بتطبيق العرق السعودي!

View this post on Instagram

f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

.. في الظروف إلي نمر فيها ربي يعديها على خير نحتاج نغير جو و إحنا في البيت عشان كذا دخلت جربت هالبرنامج من باب التسلية 😉 .. و هذي النتيجة إلي طلعت لي🙄🙄🙄 .. .. كيف الوضع عندكم؟