أقيم مساء يوم أمس الأربعاء العرض الخاص لفيلم ” الإنس والنمس” في سينما كايرو فيستفال بالتجمع الخامس .

وشهد العرض الخاص حضور أبطال العمل الذين جاء من بينهم كلا من الفنانين : محمد هنيدي ومنة شلبي وعمرو عبد الجليل وصابرين وشريف دسوقي .

واصطحب الفنان محمد هنيدي زوجته وابنائه في أحدث ظهور لهم لحضور العرض الخاص لفيلمه الجديد وظهروا معه على السجادة الحمراء والتقطوا عدد من الصور التذكارية .

يذكر أن فيلم الإنس والنمس قصة وإخراج شريف عرفة وبطولة محمد هنيدي، منة شلبي، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومي فؤاد، سليمان عيد، عارفة عبد الرسول، دنيا ماهر ومحمود حافظ .