كشفت الفنانة اللبنانية نادين الراسي أنها كانت تشعر بالغيرة من زميلتها الفنانة سيرين عبد النور، لكن مع مرور الوقت تحولت الغيرة إلى شيء إيجابي.

«نادين الراسي» لـ«سيرين عبد النور»: كنت غيرانة منها

ووجهت نادين الراسي الشكر لسيرين عبد النور لأنها كانت سببا في نجاحا وقالت خلال لقائها في برنامج “الزمن” من تقديم راغدة شلهوب: “أقول لسيرين عبد النور شكرا أنت من أكبر أسباب نجاحي في الدراما واستمراريتي لو لم تستفزني، كنت أغار من جمالك ومما تقدمينه”.

وتابعت: “أنت من الأشخاص المستفزة جدا وكنت أغار منك وكنت أحيانا لا أطيق ما تقدمينه، وكل واحد منا لديه هذا الإحساس مع أي شخص آخر يستفزنا وهذا شيء طبيعي، كنت أعتبره عيب وخطأ، لكن الغيرة أمر صحيح حتى نطور من أنفسنا”.

وأكملت نادين الراسي: “هذه الغيرة صحية واعترفت بها لنفسي واعترف بها الآن أمام الجميع، وأقول لسيرين عبد النور أنا احترمك وأتمنى أنا نجتمع في عمل واحد”.

سيرين عبد النور ترد على تصريحات نادين الراسي

من جانبها، حرصت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور على الرد على تصريحات مواطنتها الفنانة نادين الراسي.

والتي كشفت فيها عن غيرتها منها أمام الجمهور ولكن مع مرور الوقت تحولت تلك الغيرة إلى شيء إيجابي.

كتير بحبك انا، وبحب موهبتك وبعتز فيها بقدر ما بحب قلبك الطيب

وعندي احساس انو قريباً رح نجتمع سوى بإذن الله @NadineElRassi 🤍 https://t.co/X9s3YzOLTu — Cyrine Abdelnour (@CyrineAbdlNour) November 12, 2023

وأعادت سيرين عبر حسابها على موقع X، نشر فيديو لتصريحات نادين وكتبت كتير بحبك انا، وبحب موهبتك وبعتز فيها بقدر ما بحب قلبك الطيب، وعندي احساس انو قريباً رح نجتمع سوى بإذن الله.

أحدث أعمال الفنانة نادين الراسي

يذكر أن نادين الراسي تشارك في مسلسل “عرابة بيروت” عبر “منصة شاهد vip“.

ومسلسل “عرابة بيروت” من بطولة نور الغندور، وجيسي عبدو، وكارول عبود، ورندا كعدي وغيرهم نخبة من النجوم.

الجدير بالذكر أن نادين الراسي شاركت في مسلسل “بيروت 303” مع عابد فهد، وسلافة معمار، ومعتصم النهار، وجيري غزال وغيرهم نخبة من النجوم.

تدور أحداث المسلسل حول انفجار طائرة فوق شاطئ لبنان وتتحول حياة الناجيين إلى رحلة بحث عن الحقيقة.

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