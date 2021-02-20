نُقل الفنان الكويتي مشاري البلام، إلى العناية المركزة في مستشفى جابر، وذلك على إثر تطورات في حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد ”كوفيد-19″.

وكشفت الإعلامية الكويتية مي العيدان، أن الحالة الصحية للفنان مشاري البلام، تدهورت على إثر انخفاض نسبة الأكسجين، بسبب تعرضه لمضاعفات كورونا، مطالبًة الجمهور بالدعاء له.

دعواتكم لاخونا الفنان مشاري البلام تم ادخاله الى العنايه المركزه بمستشفى جابر بعد انخفاض الأكسجين بسبب إصابته بفايروس كرونا . . دعواتكم فلايرد القضاء سوى الدعاء pic.twitter.com/SILxbs3rMS — مي العيدان (@mayal3eidan) February 19, 2021

وأضافت في منشور لها عبر حسابها في موقع ”إنستغرام“: ”دعواتكم لأخونا الفنان مشاري البلام تم إدخاله إلى العناية المركزة بمستشفى جابر بعد انخفاض الأكسجين بسبب إصابته بفايروس کورونا.. دعواتكم فلا يرد القضاء سوى الدعاء“.

كما نشرت الفنانة شيماء سبت صورة للفنان مشاري البلام وعلقت عليها كاتبة: “اللهمّ إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفي اخي الفنان #مشاري_البلام وتمده بالصحة والعافية. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا أن تمن عليه بالشفاء العاجل، وأن لا تدع فيه وجعاً إلا داويته ولا ألماً إلا سكنته ولا مرضاً إلا شفيته، اللهم البسنا وإياها ثوب الصحه”.

كذلك طالب الفنان حبيب غلوم بالدعاء له وكتب في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “يارب سترك ولطفك يارب في أخونا الفنان #مشاري_البلام في العناية بسبب #كورونا اللعين نسأل القدير أن ياخذ بيده ويقويه ويقومه بالسلامة يارب العرش العظيم”.

يارب سترك ولطفك يارب في أخونا الفنان #مشاري_البلام في العناية بسبب #كورونا اللعين نسأل القدير أن ياخذ بيده ويقويه ويقومه بالسلامة يارب العرش العظيم pic.twitter.com/SkdwihhXmp — الدكتور حبيب غلوم (@HabibGalattar) February 20, 2021

وكان الفنان الكويتي مشاري البلام قد أعلن عن إصابته بفيروس كورنا، معبراً عن اعتذاره لعدم قدرته على الرد على الاتصالات، بسبب الإصابة التي نقل على إثرها إلى مستشفى جابر الأحمد حيث علق على صورته وهو يضع جهاز التنفس ” لا تنسوني من دعاكم . الحمد لله على كل حال ومشكورين أهلي والفنانين والجمهور الوفي الحبيب على السؤال وكل الي صار إثناء التطعيم إنصبت بكورونا. قدر الله وما شاء فعل وسامحوني ما قدر ارد على الاتصالات”.

وكان البلام قد نشر قبل عدة أيام فيديو خلال تلقيه لأول جرعة من لقاح كورونا في الكويت.

يشار إلى أن البلام سوف يطل في الموسم الرمضاني 2021 بمسلسل “درب الهوى” من إخراج حمد سعيد البدري، وقصة فاطمة حسين، وسيناريو حوار دخيل عبيد النبهان.