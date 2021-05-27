احتفلت النجمة سابين بعيد ميلاد زوجها رجل الأعمال اللبناني سيرج عيد بعد أيام قليلة حفل زفافهما المدني في قبرص وسط حضور بعض أصدقائهما، وفي مقدمتهم النجم اللبناني رامي عياش وزوجته داليدا عياش الذي تربطهما صداقة وطيدة بالعروسين، والذي أتى بعد أشهر قليلة على دخولها القفص الذهبي دينياً.

ونشرت سابين مقطع فيديو جمعها بزوجها في لحظات رومنسية على شاطئ البحر، موّجهةً له رسالة مؤثرة جاء فيها: “عام سعيد يا حبيبي الأبدي، سنكبر معاً”.

ويُعد سيرج عيد، أحد أبرز الوجوه الإقتصادية في مجالات النفط والغاز والتطوير العقاري عالمياً، وعضو المحكمة الدولية لتسوية المنازعات في لندن.

وأكّدت سابين في اتصال لـ”لها” أنّ الزواج تمّ كنسياً قبل أشهر بعيداً من الإعلام ومن دون أي حفل، بسبب ظروف خاصة بالعائلة، إثر وفاة والد زوجها السفير إيلي عيد إثر إصابته بفيروس كورونا.

وكشفت الفنانة اللبنانية الحسناء أّنّها انتقلت للعيش مع زوجها الذي يُعيّن قريباً قنصلاً عاماً لدولة المالديف لدى قبرص.

وتُعد سابين من أبرز المطربات في العالم العربي، وتميّزت بصوتها الجميل وغنائها اللّون الرومنسي، الطربي والشعبي بلغات عدّة، علماً أنّها تحمل الجنسية الفرنسية.

وسبق لها أن فازت سابين بجائزة “موريكس دور”، كما تعاملت في أغنياتها مع أبرز الفنانين في العالم العربي كالموسيقار الراحل ملحم بركات، ومروان خوري، وغسّان الرحباني.