الصفحة الرئيسية فن بعد أيام من وفاة شقيقها .. الظهور الأول لمها أبو عوف في...

بعد أيام من وفاة شقيقها .. الظهور الأول لمها أبو عوف في السعودية

بواسطة -
0 90

على الرغم من حالة الحزن التى تعيشها الفنانة القديرة مها أبو عوف بعد رحيل شقيقها الفنان عزت أبو عوف الذي توفى منذ 6 أيام بعد صراع مع المرض .

إلا أن التزامتها الفنية أجبرتها على الخروج من تلك الحالة وعقب العزاء غادرت مها إلى المملكة العربية السعودية   .

حيث انضمت إلى فريق عمل مسرحية ” 3 أيام في الساحل ” والتي تعرض حاليا ضمن فعاليات مهرجان جدة  .

ونشر الفنان مجدي الهواري عبر حسابه على موقع ” إنستجرام ” مقطع فيديو من تحية الجمهور لأبطال العرض المسرحى فى السعودية وظهرت من خلال الفيديو الفنانة مها أبو عوف .

مسرحية 3 أيام في الساحل يشارك في بطولتها : محمد هنيدي و بيومي فؤاد ومحمد ثروت وأحمد فتحي و مها أبو عوف وندى موسى وسامية الطرابلسي ومحمد محمود .

والعرض من تأليف حاتم حسين ومن إخراج مجدي الهواري .

View this post on Instagram
f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)">
F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">
F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

‫الحمد لله والشكر لله 🙏وماتوفيق الابالله💪🏼💪🏼👏❤️‬ #كلمة_مهمة_للجيل 👌😉 لما تتعب ربنا يكفئك .. بس اعمل اللي عليك وهو عليه الباقي 🇾🇪🇸🇦👌🙏😍 #الحلم #CairoShow #موسم_جده #المسرح_العربي #مجدي_الهواري #الطاقة_الايجابية #٣_تيام_في_الساحل #محمد_هنيدي وكل فريق العمل 🙏❤️ اشكركم

A post shared by Magdy Elhawary (@magdyalhawary) on

 

 

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.