تعرضت الفنانة الإماراتية ” أحلام ” لموجة من الهجوم عليها من جانب متابعي ومحبي الفنانة السورية ” أصالة ” .

وذلك على خلفية ما كتبته أحلام في منشور لها قائلة : ” تيرا را تا را را تيررا را را را اللي بيغنيها صولو له مني عشره آلاف درهم اللي بيغني المقطع اللي كتبته (( تيرا را تا را را تيررا را را را )) أقرب غناء يفوز ” .

وهو ما جعل البعض يتهمها بالسخرية من أحد أغنيات أصالة ” والله وتفارقنا ” التي تبدأ بنفس المقطع .

مما اضطر أحلام للرد على ذلك لتوضيح الأمر وفكرتها فكتبت في تغريدة لها عبر حسابها على موقع ” تويتر ” وقالت : ” أولا أنا لن أسمح لنفسي أن أسيء لمجهود ووقت لأي إنسان وأنا اليوم لن أسمح لأي حد يسيء لأعمالي ومجهودي ” .

وتابعت : ” وتغريدتي كانت على عمل بيني وعبدالرحمن وقلت له الصولوا عاجبني والصولوا ترنيمته تيرار تيرار تيرار رار رار وأقسم بالله ما سمعت ألبومها ولكن جمهور المدعوة لن يترك مجال لأي شي جميل ” .

وأضافت أحلام : ” أنا احترم الفن والفنانين والمجهود الكبير لكل الفنانين لعمل أغنية فما بالكم ألبوم وكل الملحنين والشعراء أصدقائي إذن أنا اسأت لهم جميعا وبعيد عن أي مشكلة بيني وبين أي شخص مين ما كان إلا إني احترم فنه ومجهوده وأنا أكبر من هذا كبرنا على هالاشياء وتعلمنا من وقتنا الكثير ” .

اولاً انا لن اسمح لنفسي ان اسيء لمجهود ووقت لاي انسان وانا اليوم لن أسمح لاي حد يسيء لاعمالي ومجهودي وتغريدتي كانت على عمل بيني و عبدالرحمن وقلت له الصولوا عاجبني والصولوا ترنيمته تيرار تيرار تيرار رار رار واقسم بالله ماسمعت البومها ولكن جمهور المدعوه لن يترك مجال لاي شي جميل https://t.co/6TGsOrQHf8 — A H L A M (@AhlamAlShamsi) September 27, 2020

انا احترم الفن والفنانين والمجهود الكبير لكل الفنانين لعمل اغنيه فما بالكم البوم وكل الملحنين والشعراء اصدقائي اذن انا اسئت لهم جميع وبعيد عن اي مشكله بيني وبين اي شخص مين ماكان الا اني احترم فنه ومجهوده وانا اكبر من هذا كبرنا على هالاشياء وتعلمنا من وقتنا الكثير https://t.co/lZZSWX3sMB — A H L A M (@AhlamAlShamsi) September 27, 2020