بعد إتهامها بتدبير محاولة إغتصابها.. قمر ترد على أنجي خوري وتلجأ للأمن العام

لا تزال الجبهات مشتعلة بين الفنانة اللبنانية قمر والفتاة السورية ​أنجي خوري​، فبعد إتهام الأخيرة لقمر بأنها طلبت من أحد الأشخاص السوريين بالتعدي بالضرب عليها وحاول إغتصابها في سوريا حيث تتواجد خوري هناك، ردت ​الفنانة قمر​ على خوري على طريقتها الخاصة حيث أبلغت الأمن العام أن خوري دخلت خلسة الى لبنان.

وكتبت قمر تعليقاً للأمن العام اللبناني جاء فيه التالي: صباح الخير ع بلدي لبنان، نحن بأمس الحاجة لحمايتكم اعمكم ان المدعوى نجوى خليق الله المشهورة بي إسم انجي خوري دخلت لبنان خلسة للمرة الثانية بعدما طردتموها تعاونها فنانة ورحل يدعي أنه مدعوم.. هنا انا مواطنة وفنانة بلغت وقمت بواجبي، لبنان، اللواء عباس إبراهيم”.