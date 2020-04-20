نشر الفنان المصري ” عمرو محمود ياسين ” منشورا له عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” تحدث من خلاله عن والدة الفنانة ” دنيا عبد العزيز ” بعد مرور إسبوع على وفاتها .

فكتب عمرو في منشوره قائلا : ” مر إسبوع على وفاة جودي والدة دنيا ‏عبد العزيز .. جودي بالنسبة لي مش مجرد أم لصديقة عزيزة لكن هي كانت حالة خاصة جدا وعلاقتي بيها كانت علاقة قوية بعيدا عن ‏دنيا ” .

وتابع : ” فعلا كنت أحب قعدتها وأحب اتكلم معاها وكانت تتابع شغلي وتفرح بأي نجاح ليا من قلبها .. بيتها بيت كرم ودايما مصدر حب وسعادة للي حواليها ” .

وأضاف عمرو محمود ياسين : ” والله أنا رغم انشغالي الشديد الأيام دي إلا إنها دايما على بالي ومازلت ‏مش مستوعب أو معتاد لفكرة إنها رحلت للأبد ولكن هي سنة الحياة وأراد الله أن يريحها من معركة شرسة مع مرض استفحل وتمكن من جسدها الضئيل .. ولكن ستبقى ذكراها دائما في قلوب كل من عرفوها وأحبتهم وأحبوها .. أسألكم الدعاء ” .