يصارع الممثل المصري ​يوسف شعبان​ فيروس كورونا في مستشفى الجيزة، وحالته خطرة حيث تم وضعه في العناية المركزة.

وعادت حياة يوسف شعبان الاجتماعية تتصدر مواقع التواصل الإجتماعي وأبرزها عدد المرات التي تزوج فيها.

الزوجة الأولى

تزوج شعبان أولاً من الممثلة ​ليلى طاهر​، وانفصلا بعد 4 سنوات بسبب تدخلات شعبان الفنية في حياة ليلى طاهر التي لم تكن قادرة على تحملها.

الزوجة الثانية

تزوج من نادية إسماعيل شيرين، ابنة الأميرة فوزية شقيقة ملك مصر الراحل فاروق، وأنجب منها ابنة هي “سيناء”.

الزوجة الثالثة

كانت الممثلة الراحلة سهام فتحي، ولم تدم الزيجة طويلا بسبب الغيرة الفنية، رغم أنه جعلها تبتعد عن التمثيل لفترات طويلة.

الزوجة الرابعة

ختم يوسف شعبان زيجاته بزواجه من الكويتية إيمان الشريعان، وأنجب منها “زينب” و”مراد”.

يوسف شعبان مرتبط بشكل كبير بزوجته ايمان، وهي التي ترعاه بعد إصابته بفيروس كورونا، وكشفت لصحيفة “الوطن” المصرية كواليس إصابته التي جاءت بعد عودته من لبنان لتصويره مسلسل “عش الدبابير” الذي من المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.