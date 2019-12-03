بعد إطلاق سراحها.. انجي خوري تدعو للرئيس السوري وتصفه بـ “اسد العرب والعروبه”!

أطلقت العارضة السورية ، نجوى خليق الله، والمعروفة اعلاميا باسم، أنجي خوري، عدد من البوستات الداعمة للرئيس السوري بشار الاسد وذلك بعد اطلاق سراحها.

ونشرت انجي خوري صورة لبشار الاسد وعلقت كاتبة: “الله يحميك يا أسدنا وقائدنا الغالي اسد العرب والعروبه حامي الاوطان الله يطول بعمرك وينصرك على كل اعدائك ياعز العرب🇸🇾❤️❤️❤️❤️❤️”.

كما ظهرت في صور اخرى وهي تقبل العلم السوري وكتبت: “راياتك بالعالي ياسوريا على طول الزمان بلدنا الغالي ياسوريا يا احلا الاوطان عزك اهلك جيشك ارضك للعالم عنوان بلد الكرم والشهامة بلدالابطال ربي يديم عزك علينا ويحمي قائدنا ورمزنا الدكتور بشار حافظ الاسد”.

وكانت السلطات الأمنية في دبي قد اوقفت انجي خوري بتهم الإخلال بالآداب العامة ورحلتها الى سوريا حيث تعرضت للتوقيف من قبل سلطات النظام السوري، الذي أطلق سراحها خلال الآونة الأخيرة، لتستقر في دمشق حاليا، وسط أنباء عن وجود دعوى قضائية جديدة ضدها.