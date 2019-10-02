بعد إطلالتها ب ” المايوه ” .. حلا شيحة ترد على منتقديها

بعد تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة للفنانة المصرية ” حلا شيحة ” برفقة عددا من النجوم من بينهم المؤلف ” تامر حبيبي ” والفنانة ” دينا الشربيني ” أثناء تواجدهم على أحد شواطئ الجونة .

والتي ظهرت فيه حلا شيحة مرتدية ” مايوه بكيني ” وهو ما أثار الجدل بين المتابعين وخاصة بعد الإطلالات التي ظهرت بها خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بعد فترة قصيرة من خلعها للحجاب .

لتخرج حلا شيحة بنشر صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” .. وكتبت في تعليقها عليها قائلة : ” سعيدة كوني امراة مستقلة وأم لأجمل أربع أولاد

و كل يوم تشرق شمس يوم جديد اشكر رب العالمين إنه أعطاني هذا اليوم ليكون أفضل يوم ” .

وتابعت : ” يوم جديد .. بداية جديدة .. الماضي انتهي و اليوم البداية مع الاصرار و القوة و اليقين بالله والثقة بالنفس نصل لما نحب .. كوني انت .. كوني كما تحبين صاحبة ارادة وصلابة أن تكوني فأنت امرأة كوني فخورة قوية ” .