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فتحت دور السينما في مصر أبوابها منذ يوم أمس السبت بعد قرار رفع الحظر وعملها بطاقة 25 % من نسبة الإشغال .

وبدأت دور السينما بعرض الأفلام التي كانت موجودة قبل انتشار فيروس كورونا المستجد ولم تبدأ بعرض أفلام جديدة .

ومن بين هذه الأفلام جاء فيلم ” بنات ثانوي ” الذي حقق إيرادات بقيمة 62 جنيه بعد يوم واحد فقط من عرضه .

وفي تصريحات ل ” صفوت الهلباوي ” نائب مدير شركة ” دولار فيلم ” الشركة الموزعة للفيلم أكد أن الإيرادات ضعيفة ولا تحسب وقال : ” أمر طبيعي للظروف التي نمر بها وخاصة أنه أول يوم للسينمات بعد الحظر .

وأشار إلى أن الفيلم كان قد حقق إيرادات جيدة قبل انتشار فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية التي فرضتها الحكومة المصرية بعد ذلك .

يذكر أن فيلم بنات ثانوي من بطولة جميلة عوض ومي الغيطي وهدى المفتي وهنادي مهنا ومايان السيد ومحمد مهران ومحمد الشرنوبي .. ومن إنتاج أحمد السبكي .

وتدور أحداث الفيلم حول خمس فتيات في مرحلة الثانوية العامة ويعرض ما يحدث لهن أثناء رحلتهن في البحث عن ذاتهن في مرحلة ‏المراهقة .

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تعليق واحد

  1. طالما فيلم للسبكي يبقي كتير عليه ال65 جنيه
    يلا روح اشتري بيهم نص فرخة مشوية من غير الطحينة

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