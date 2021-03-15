أثار غياب الفنانة المصرية ” حورية فرغلي ” وعدم ظهورها بعد إعلانها عن خضوعها للعملية الجراحية الثانية في أنفها قبل بداية شهر مارس الجاري قلق محبيها ومتابعيها .
فمنذ ذلك الوقت ولم تخرج في أية تصريحات لها تكشف من خلالها عن نتائج العملية الثانية وهو الأمر الذي زاد من تكهنات الجمهور حول أن العملية باءت بالفشل .
بل والبعض تحدث عن أن سبب هذا الغياب المفاجئ أيضا هو تدهور الحالة الصحية لحورية فرغلي وذلك دون نفي أو تأكيد من المقربين منها .
يذكر أن الظهور الأخير للفنانة حورية فرغلي كان منذ إسبوعين في مداخلة مع برنامج ” مساء dmc ” تحدثت من خلالها عن تفاصيل العملية الجراحية الأولى التي كانت قد أجرتها ونتيجتها وتطورات حالتها الصحية قبل خضوعها للعملية الجراحية الثانية .
حوريه فرغلي دخلت المستشفي لاجراء عمليات متتاليه عشان تصحيح أخطاء طبية سابقة و لم تسافر لتدخل مول للتسوق لتقلقوا عليها ! وضع طبيعي أن تستغرق العمليات ساعات طويله تعقبها فترات للتعافي و النقاهة . هذا غير فروق التوقيت بين شيكاغو بامريكا و بين توقيت الشرق الاوسط . يعني اعطوها فرصه و هي تكلمكم . و الا بس حابين السسبينس في نورت ؟
ماذا تقول أنت؟