خرج الفنان المصري ” جمال يوسف ” بتصريحات صحفية له كشف من خلالها عن تطورات حالته الصحية وذلك بعد إعلانه عن إسابته بسرطان البلعوم .

فقال جمال يوسف إنه يخضع بالوقت الحالي لمجموعة من جلسات الكيماوي طالبا من الجمهور الدعاء له .

كما أشار إلى أن نقيب المهن التمثيلية في مصر الفنان ” أشرف زكي ” يتابع حالته الصحية منذ البداية ودائم التواصل معه وقدم له كل وسائل الدعم .

وفي تصريحات أخرى له تحدث جمال يوسف في تسجيل صوتي قائلا : ” أنا بشكر كل الناس اللي دعتلي .. أنا اكتشفت المرض بعد ما دكتور قالي أعمل عينة في شهر 4 طلعت في شهر 5 عرفت إني عندي ورم غدد لمفاوية بلعوم أنفي ” .

وأضاف : ” اتجهت للنقابة ربنا يجازيه خير أشرف زكي دا مش بني آدم دا ملاك .. بعتني عند دكتور أورام وكان لازم أخد 35 جلسة كيماوي و 35 جلسة إشعاع .. كل دا أثر على صوتي والأحبال الصوتية عشان كدا صوتي مش واضح أوي ” .

ووجه جمال يوسف الشكر لعدد من زملائه الفنانين على دعمهم ومساندتهم له فقال : ” بشكر أستاذي الفنان محمد صبحي دا أبويا .. بشكر الفنانة وفاء عامر ، نشوى مصطفى ، حنان سليمان اللي وقفوا جنبي كتر خيرهم .. عرفوني يعني إيه الزمالة .. بشكر نهال عنبر ، إيهاب فهمي ” .

واستكمل : ” أنا ليا طلب من الجمهور ادعولي يمكن ربنا ياخد بيدي .. لكن لو مليش نصيب أكون موجود أروح لربنا أنا مش خايف من الموت اللي يخوف وقفة الإنسان قدام ربنا خايف أقف قدام ربنا وأنا فيا أخطاء .. الحمد لله على كل حال ” .

وصرح أشرف زكي أيضا عن حالة جمال يوسف الصحية بإنها مستقرة وسيكون بحالة جيدة مع تلقي العلاج .. وأضاف إنه يتواجد في منزله وليس بالمستشفى .

وتابع : ” أصيب بسرطان البلعوم منذ 3 شهور .. وأتمنى من الجمهور أن يتذكره بالدعاء بالشفاء العاجل ” .