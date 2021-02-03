نشر الفنان ” حسام داغر ” منشورا له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام وجه من خلاله رسالة إلى الفنانة ” ميمي جمال ” على خلفية إعلانها إعتزال الفن مطالبا إياها بالرجوع عن هذا القرار .

وتضمن المنشورة صورة لحسام داغر برفقة ميمي جمال كتب في تعليقه عليها : ” بقى معقول القمر دي يعتزل .. إزاي يا ميمي يا أجمل ست في الدنيا .. ده أوحش خبر سمعته .. ده إنتي الي فاضلالنا من زمن كان جميل إنتي و عم حسن الله يرحمه ” .

وتابع : ” كنت أشوفك بس اتبسط .. إنتي بس أكيد بتشوفي غلاوتك عندنا وإننا منستغناش عنك .. طب أنا هتحايل عليكي شوية .. حاسس بيكي وإنتي اللي عندك لسه كتير يا كتلة الحنان والطيبة .. متزعليش من ناس في الوسط ميعرفوش قيمتك وإنتي اللي يعرفك كويس مش بس يحبك ده يموت فيكي ” .

وأضاف داغر : ” جاية تسيبينا بعد ما الجميلات راحوا هيتبقالنا مين .. كده الجمال في الشغلانة هيقل يا ميمي يا جمال يا ملكة الجمال .. قولولها ارجعي ومتسيبيناش ” .