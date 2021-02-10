علق الفنان المصري ” أحمد فلوكس ” على إعلان الفنانة ” بسمة الكويتية ” خلال الساعات القليلة الماضية عن ارتدادها عن الإسلام واعتناقها للديانة اليهودية في مقطع فيديو نشرته عبر أحد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي .

وأعاد أحمد فلوكس نشر مقطع الفيديو عبر حسابه على موقع فيس وكتب في تعليقه عليه مهاجما بسمة الكويتية فقال : ” لا حول ولا قوة إلا بالله .. كيف لكي أن تقولين أنك تركت الإسلام واعتنقت اليهودية وأنت أصلا لم تعرفيه و لم تكوني من الأصل مسلمة بعد رأيك الجاهل في الإسلام من وصفك إنه دين النفاق ودين الإرهاب وإنه يستحقر المرأة ” .

وتابع : ” دين النفاق .. الدين الذي حرم النفاق تصفيه بدين النفاق والنبي لا يوجد منافق مثلك ،. آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وأنت كل كلامك كذب .. دين الإرهاب ، دين التسامح ودين الإسلام أصبح دين الإرهاب .. دين يستحقر المرأة إزاي .. اتحداكي لو قرأتي القرآن أو تعرفي حاجة فيه ” .

وأضاف فلوكس : ” اتحداكي لو أصلا عارفة ربع اللي المفروض تعرفيه عن دين الإسلام .. ماقرأتيش السيرة النبوية ، متعرفيش الرسول والصحابة كانوا بيوصوا ويتعاملوا مع المرأة إزاي .. طب سورة النساء ؟ سورة مريم ؟ طيب السنة النبوية ؟ طب قصص ستنا هاجر وستنا عائشة ؟ طيب السيدة زينب؟ طيب آخر وصية للرسول عليه السلام قبل وفاته رفقا بالقوارير مسمعتيش ولا قريتيها ” .

واستكمل : ” دفعولك كام علشان تعتنقي اليهودية وتسبي الإسلام في العلن .. أخدتي كام .. طيب عايزة تعتنقي اليهودية روحي يا ستي اعتنقي اليهودية ما هي الطيور على أشكالها تقع .. دين الإسلام بريء منك ومن أمثالك .. دفعولك كام علشان تهيني دين محمد ” .

واختتم أحمد فلوكس حديثه قائلا : ” استغفرك وأتوب إليك يا الله .. يجب إتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه الشيء .. وأناشد أمير الكويت وكل رؤساء وأمراء الخليج والدول العربية والإسلامية والأزهر للتصدي لكل من يسيء لسمعة الإسلام و يسبه وكفانا مهاترات .. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا و ارحمنا .. حسبي الله ونعم الوكيل ” .