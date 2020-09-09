كانت الفنانة السورية ” سلاف فواخرجي ” قد خرجت بمنشور لها عبر أحد حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي أعلنت من خلاله عن تضامنها مع السودان وشعبه على خلفية كارثة الفيضانات التي أحلت بالبلاد مؤخرا .

وهو الأمر الذي عرضها إلى الانتقادات خلال الساعات القليلة الماضية بإنها أولت الأمر أهمية أكثر من كارثة الحرائق التي تشهدها بلدها سوريا .

وردت سلاف فواخرجي على تلك الانتقادات في منشور لها أعربت من خلاله عن إنزعاجها مما قيل وإنه لا يمكن لأحد أن يزايد على حبها لوطنها فكتبت قائلة : ” ردا وسلاما لسوريا وعليها أما بعد .. منذ البارحة وبعد منشوري عن السودان الشقيق وأنا في موضع تقييم وشتم ” .

وأضافت : ” والسبب أني تعاطفت مع السودان وكارثته الإنسانية الكبيرة كما أتعاطف مع معظم الحالات الإنسانية الموجودة في منطقتنا العربية خاصة ولا ولن يسبق بلدي سوريا شيء “.

وتابعت :”ويؤسفني أن أقول ذلك لأنه من الثوابت التي لا تحتاج إلى إثبات .. سوريا التي أعتقد جازمة أني لم أقصر يوما فعلا وقولا في انتمائي لها أو بقائي بها او عدم مغادرتي لها يوما واحدا وكنت بارة بها على قدر إستطاعتي وبكل ما أوتيت من حب تماما كما أنا بارة بأمي وأبي على الأقل ” .

واستكملت :” لبعض المتابعين ممن لا يعنيهم أي محتوى إنساني سوى استباحتهم لمن هم تحت الأضواء ظنا منهم أن ذلك من حقهم ولا يعنيهم ما يحصل في سوريا أو في السودان أو في لبنان أو اليمن أو ليبيا أو أو هؤلاء لا يعنيهم سوى ما يحصل في صفحات الفنانين وكأن الفنان هو منقذ البشرية ومخلص الإنسانية من عذاباتها ” .

واختتمت سلاف فواخرجي منشورها وقالت :” لبعض المتابعين الذين يوزعون شهادات وطنية يمينا وشمالا كنت من أوائل الناس والفنانين الذين تعاطفوا مع كارثة الحرائق في أراضينا والأمر ليس بالسبق ومن الأول ومن الأخير فجميعنا محزنون لما قد حصل ” .