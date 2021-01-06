شن الناقد الفني ” طارق الشناوي ” هجوما على الفنان ” أحمد زاهر ” بسبب تصريحات الأخير عن رفضه لمشاهد القبلات في أعماله الفنية باعتبارها مثيرة للغرائز وسيئات جارية للفنان والتي تسئ لأصحابها وأولاده وأحفاده ورفضه تقديم إبنتيه ” ملك وليلى ” لمثل هذه المشاهد .

فعلق طارق الشناوي على ذلك في تصريحات صحفية له قائلا : ” مثل هذه التصريحات والآراء القاصرة تظهر أن هناك ممثلين لا يعرفون دور الفنان فضلا عن أن الفنان يمثل دورا على الشاشة ولا يمثل نفسه ” .

وتابع : ” الممثل اللي يرفض القبلات أقوله طيب لماذا لا ترفض أن تكون سفاحا أو قوادا أو قاتلا .. مستعد تعمل كل ده وتيجي عند القبلة ويقولك لاء طب إيه الفرق ؟ .. طالما ده تمثيل ليه بتتحفظ على حاجة بعينها ” .

وأضاف : ” أحمد زاهر ظهر في مسلسل البرنس وهو بلطجي وقاتل وظالم لأخيه وهذا أشد ضراوة لو نظرنا إليها من الناحية الأخلاقية عن بوسة لامرأة ولو اعتبرنا القبلات شر على حسب رأيهم .. هل القتل في الدراما أمر عادي .. ليه يوافق على دي ويرفض دي ويعتبرها ذنب جاري يمتد مفعولها مع الزمن إلى الأحفاد وأنهم سيدفعوا الثمن ” .

واستكمل طارق الشناوي : ” إن كلمات زاهر تحمل دلالة سيئة تخص ثقافة الفنانين وهو ليس حالة استثنائية سبق وسمعنا مثل هذه التصريحات من يوسف الشريف وعادل إمام الذي أرجع رفضه لدخول إبنته مجال التمثيل عشان محدش يبوسها ” .

واستطرد : ” الأمر الذي أساء لكل من وقف معه على الشاشة لاسيما أنه أكثر نجم في السينما قام بتقبيل نجمات في الأفلام وبالتالي هو بيهين النجمات اللاتي كن على خريطته السينمائية مثل سعاد حسني ويسرا وإلهام شاهين وداليا البحيري لأنه مفيش نجمة مع عادل إمام إلا وكان فيه قبلات أي أن تصريحه مسيء بأنه يسمح للرجل بالقبلات ويرفضها للمرأة ” .