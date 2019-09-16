الصفحة الرئيسية فن بعد إعلان طلاقها.. شاهدوا رسالة قوية من نادين نسيب نجيم فماذا كتبت؟

بعد إعلان طلاقها.. شاهدوا رسالة قوية من نادين نسيب نجيم فماذا كتبت؟

بواسطة -
0 87
nadine njeim kk

نادين نسيب نجيم

نشرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، من خلال حسابها على “إنستغرام”، صورة نصية تضمنت رسالة وجهتها الى متابعيها.

وجاء فيها: “ثق بنفسك، آمن بقدراتك، فمن دون الثقة المتواضعة والعقلانية بطاقاتك الخاصة لا يمكنك أن تكون ناجحاً أو سعيداً”.

وتعليقاً على الرسالة كتبت: “الحياة جميلة لكنها قصيرة جداً… ابق قوياً وآمن بنفسك وانطلق”.
ورغم أنها حققت أكثر من 46 ألف إعجاب في ساعات قليلة، إلا أنها منعت خاصية التعليقات.
nadine njeim kk1
ويأتي هذا بعدما فاجأت الجميع بإعلان انفصالها عن زوجها من خلال حسابها على “تويتر” حيث كتبت: “القرار ما كان سهل علينا والفراق صعب لو شو ماكانت الأسباب بس العشرة والاحترام والمعزة بضلوا”.

وأضافت: “والأهم الثمرة الحلوة ولادنا… ما في كلمة تعبر عن شعوري بهل اللحظة بس هيك صار الله يحمينا وأنا وهادي أصدقاء متحدين للأبد شكراً لكل رسائلكم وبقدر محبتكم النا”.

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.