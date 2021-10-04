عقب إعلان الفنانة ” إلهام شاهين ” مؤخرا في تصريحات لها عن رغبتها في التبرع بأعضاء جسدها بعد وفاتها من أجل إنقاذ المرضى مشيرة إلى أنها قد سألت شيوخا حول هذا الأمر وأكدوا لها عدم حرمانية التبرع بالأعضاء .

خرج عدد من نجوم الفن للإعلان عن نيتهم في التبرع بأعضائهم بعد الوفاة منهم المنتج ” محمد العدل ” .. فكتب في منشور له عبر حسابه على موقع فيس بوك معلنا تضامنه مع إلهام شاهين : ” أتفق معك وأعلن تبرعي بأي عضو من أعضائى قد يفيد غيري بعد وفاتي ” .

وأضاف : ” لا أعرف إن كان سيتبقى بعد هذا العمر ما يفيد من أعضائى أو لا لكني أعلن هنا تبرعي .. واتمنى أن يكون في بطاقة الرقم القومي ما يفيد الموافقة على التبرع من عدمه .. تحياتي ” .

كما أعلنت أيضا الفنانة ” ياسمين رحمي “عن وصيتها بالتبرع بجميع أعضاء جسدها بعد وفاتها من أجل مساعدة من يحتاج إلى ذلك في علاجه .. فقالت في منشور لها عبر حسابها على فيس بوك : ” الإنسان لما بيموت بنوزع متعلقاته صدقة للناس تستفيد منها وتدعيله وبنوزع فلوسه وممتلكاته القيمة حسب القانون أو حسب وصيته ” .

وتابعت : ” لذلك قررت أوصي بتوزيع أعضاء جسدي بعد موتي لأي إنسان محتاج لها في علاجه .. معتقدش إن ربنا هيزعل مني إني هتبرع بأعضائي وأنقذ بيها حياة إنسان بدل ما تاكلها الدود .. وأتمنى يكون فيه خانة في البطاقة تنص على قرار أي متبرع لتسهيل الإجراءات زي ما في معظم البلاد موجود ” .