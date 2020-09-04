زار النجم التركي ​إنجين ألتان دوزياتان​، بطل مسلسل “​قيامة أرطغرل​”، قنصل ​لبنان​ في ​تركيا​، مازن كبارة، لتوجيه رسالة تضامن مع الشعب اللبناني، بعد كارثة الإنفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت الشهر الماضي، في 4 آب/أغسطس.

وإنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو، يظهر فيه دوزياتان في جلسته مع كبارة، مقدّماً تعازيه ومتمنّياً الشفاء العاجل لجميع المصابين، والأمن والاستقرار للبنان وأهله.

يُذكر أن دوزياتان بدأ إستعداداته لمسلسله الجديد “خير الدين بربروس”، الذي يتناول قصة حياة القائد الأشهر في البحرية العثمانية خير الدين بربروس، زيتناول إنتصارات القائد الذي أطلق على فترة قيادته: العصر الذهبي للبحرية العثمانية، ومن المقرر البدء بعرضه في كانون الثاني/يناير عام 2021، على قناة TRT 1 التركية.