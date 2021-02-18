كشفت مجلة ” بيبول ” الأمريكية عن معلومات حول مرور مغني الراب الأمريكي ” كاني ويست ” بأزمة نفسية بعد إنفصاله عن زوجته نجمة تلفزيون الواقع ” كيم كارداشيان ” .

وأشارت المجلة إلى أن كاني ويست لا يشعر بالراحة بعد أن أصبح متأكداً من إنتهاء حياته الزوجية .. فقال في تصريحات له مؤخرا أنه يشعر بخسارته الكبيرة لـ كيم .

يذكر أنه خلال الأشهر الماضية أشارت العديد من التقارير الإخبارية عن أن الطلاق بين كيم كارداشيان وكاني ويست أصبح وشيكا خاصة بعد أن قامت كارداشيان بتعيين ” لورا واسر ” محامية طلاق النجوم للبدء في الاجراءات .