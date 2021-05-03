نشر الفنان ” عمرو يوسف ” مقطع فيديو له عبر حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” وهو يمارس رياضة السير قبل موعد الإفطار وذلك في الظهور الأول له بعد قرار إيقاف مسلسله ” الملك ” الذي كان من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني الجاري .

وظهر عمرو يوسف في الفيديو وهو يسير برفقة زوجته الفنانة ” كندة علوش ” مشيرا إلى حرصهما على ممارسة الرياضة قبل الإفطار وعلق ساخرا : ” شوية رياضة كدة على السريع قبل الفطار علشان الواحد بعدهم يدخل على صينية البطاطس ولا كإنه عمل حاجة ” .

يذكر أن عمرو يوسف كان قد اختفى عن الظهور على مواقع التواصل الاجتماعي منذ قرار إيقاف مسلسل الملك الذي تعرض لهجوم شديد بسبب الأخطاء التاريخية التي ظهرت خلال تجسيده قصة الملك أحمس .

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أعلنت عن تشكيل لجنة عاجلة مكونة من مجموعة من المتخصصين في التاريخ والآثار وعلوم الاجتماع لمشاهدة المسلسل ومراجعة السيناريو كاملا وإبداء الرأي بموضوعية ومهنية حتى لو ترتب على ذلك عدم عرضه في موسم رمضان .