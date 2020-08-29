أثارت الفنانة اللبنانية ليلى اسكندر حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في مقطع فيديو وهي تسير في ما بدا أنه أحد المنتجعات البحرية بملابس اعتبرت غير ملائمة.

ولفتت الفنانة اللبنانية، المقيمة في السعودية، إلى سعادتها حيث قالت إن المكان رائع وإنها لا تصدق أنها حضرت إلى أحد المنتجعات البحرية في جدة.

غير ان اطلالة ليلى اسكندر لم ترق للكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي فقامو بإطلاق “هاشتاغ” ضدّها بعنوان “ليلى_اسكندر_نخالف_الذوق_العام”، ما اثار غضبها فردّت عبر “سناب شات” وكتبت: “خيراً تفعل سوءا تلقی.. شانين علي حملة في تويتر بعض السلاتيح. على أساس أنا متمشية في الشوارع مفصخة، اللي استحوا ماتوا، أنا ليلى اسكندر ما حد يعلمني الصح من الغلط… أنا مو بالشارع یا مريضة إنت وهي أنا في احتفال خاص في شاليهات ومنتجع على البحر”.

وأضافت اسكندر: “فستاني لفوق الركبة وأنا عالبحر، عادي ترا ألبس مايوه زيكم واتصور زي ما تتصورون وشفتكم بعيوني بس أنا ما أسويها لأني أحترم زوجي وولدي من قناعة، قانوناً أساساً لست مجبرة بلبس العباءة وألبسها أنا شخصية، لذلك أنتم فقط مجرد رمم تحاول توصل للقمم بس”.

وتابعت: “انسوا إنكم تنتصرون لأن حنا في بلد القانون واللي فيكم يحاول في عهد اللافساد يغلط على أحد وشوفوا النتيجة والدعم المجاني توقف انسوها ليلى اللي قبل”.