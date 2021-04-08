ردّت الفنانة برلنتي عامر، الزوجة الثانية للمطرب الشعبي سعد الصغير على الانتقادات التي طاولتها بعد إعلان خبر زواجهما، واتّهامها بالسعي لكسب الشهرة من خلال منشور لها عبر موقع “فيسبوك”.

وبعد جدل كبير، كتبت برلنتي في منشورها: “بالنسبة للناس اللي بتقول اتجوزت سعد علشان يشهرني أنا مش محتاجة شهرة علشان الحمد لله بيقولوا عني ممثلة شاطرة جدًا وتاريخي يتكلم من قبل ما أعرف سعد بسنين بس هو جوزي وحبيبي وده شرف ليا وسعد مضفش لتاريخي الفني ودي أعمالي حتى لو دور تاني أو تالت أنا بيرلنتي عامر”.

وكشفت برلنتي أن قصّة حب نشأت بينها وبين المطرب الشعبي منذ حوالى 3 سنوات، وتزوّجا في شباط (فبراير) الماضي بعد فترة خطوبة دامت سنة .

وعن الزواج أشارت إلى أنه عُقد عند محامي ثم وثّقاه في الشهر العقاري، وقالت: “طلب مني نتجوز عرفي بس هو عارف إني من عيلة كبيرة لذلك تزوجنا رسمي عند المحامي وطلب مني توثيق الزواج وكتب الكتاب”.