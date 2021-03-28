شاركت الفنانة المغربية ​دنيا بطمة متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو​ رصدت فيه احتفالها بعيد ميلاد زوجها المنتج البحريني ​محمد الترك​.

وظهرت دنيا بطمة بالفيديو وهي تحمل قالب الحلوى المضاء بالشموع وباقة ورد قدمتها له بلقطات رومانسية وهي تغني له “هابي بيرثداي”.

بدوره شارك محمد الترك صور من الحفل، عبر حسابه على انستغرام، وعلق كاتبا: “عمري ما انحرم منك يا ورده عمري @dunia_batma والله يحميكم ويبعد عندكم كل شر”.

الجدير ذكره أن بطمة تعيش أسعد اللحظات مع شقيقتها ابتسام بطمة بعد إخلاء سبيلها من السجن٬ حيث مكثت خلف القضبان عاماً كاملاً بتهمة تورطها في قضية “حمزة مون بيبي” الشهيرة.

ونظمت دنيا مؤخراً في هذه المناسبة حفلاً مميزاً لاستقبال شقيقتها بجمع أصدقائها وأهلها وظهرت في أحد المقاطع التي انتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي وهي ترقص بفرح إلى جانب شقيقتها.