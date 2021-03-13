كشفت تقارير إعلامية اليوم السبت عن إنفصال النجمة العالمية ” جينيفر لوبيز ” عن ” أليكس رودريغيز ” بعد ارتباط دام لمدة 4 سنوات وإعلان خطبتهما في مارس 2019 .

وأشار مصدر لمجلة ” PEOPLE ” الأمريكية أنه حتى الآن سبب الانفصال غير معروف واستغرق الأمر كثيرا حتى يتوصلا إلى هذا الحل .

وأشارت إلى أن الظهور الأخير للثنائي كان في مطلع الشهر الجاري في جمهورية الدومينيكان حيث كانت جينيفر لوبيز تصور فيلمها الجديد ” Shotgun Wedding ” .

يذكر أنه كان من المقرر زواج كلا من جينيفر لوبيز وأليكس رودريغيز في عام بداية عام 2020 إلى أن ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد هي ما منعت ذلك واضطرتهما إلى إلغاء زفافهما .

وكان قد تم تداول أخبارا في الفترة الأخيرة حول خيانة رودريغيز للوبيز مع ممثلة تلفزيون واقع أمريكية تدعى ” ماديسون ليكروي ” .. إلا أن الأخيرة كانت قد خرجت للرد على تلك الشائعات وأكدت على إنه كانت قد جرت محادثات بينها وبين رودريجيز عبر الهاتف ولكنهما لم يلتقيا أبدا ولم تربطهما أي علاقة .