فاجأت الفنانة المصرية داليا إبراهيم جمهورها بقرار اعتزالها الفن آخر شهر يونيو الماضي من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وفى التقرير التالى نرصد لكم القصة الكاملة لرحلة الفنانة داليا إبراهيم في عالم الفن وصولا الى اعتزالها ثم ارتداء الحجاب.

وكانت داليا ابراهيم قد أعلنت اعتزلها في تدوينة عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي قالت فيها: “قررت الاعتزال بعد 40 مسلسل، و7 مسرحيات و5 أفلام قصيرة، و3 أفلام طويلة، وعدد من الدوبلاج وشكرا”.

وبالامس نشرت الفنانة المعتزلة داليا ابراهيم صورة جديدة لها عبر حسابها على الفايسبوك ظهرت فيها ترتدي عباءة سوداء وحجابا، معلنة ارتداءها الحجاب بعد أشهر قليلة من قرار اعتزال الفن.

وظهرت داليا ابراهيم في الصور داخل أحد الكافيهات أو المطاعم، تتناول مشروبًا وترتدي الحجاب في أول ظهور لها به، ولم تعلق على الأمر بأي شيء.

من هي داليا ابراهيم؟

ولدت داليا إبراهيم، في 24 مارس عام 1974 بمدينة القاهرة.- حاصلة على ليسانس آداب قسم المسرح.- بدأت التمثيل في سن صغير، واكتشفها الفنان محمد صبحي وقدمها في مسرحية «بالعربي الفصيح» بداية التسعينيات.

قدمت داليا ابراهيم مع محمد صبحي، أيضًا مسرحية «ماما أمريكا»، إلا أن الجمهور عرفها من خلال مسلسل «عائلة ونيس».

وقدمت داليا ابراهيم 56 عملًا فنيًا، كان أخرها مسلسل «جراب حواء» عام 2016.