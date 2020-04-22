فاجأت الإعلامية المصرية ريهام سعيد متابعيها باعتذارها بشكل مباشرة للممثلة سمية الخشاب، وذلك بعد خلافات بينهما إثر وقوفها بجانب ريم البارودي بعد أزمة ظهورها وطليقها محمد سعد ببرنامج “شيخ الحارة”.

ونشرت ريهام سعيد فيديو مدته 41 دقيقة عبر حسابها على انستغرام علقت عليه كاتبة: “لكل الصحفيين اللى بيكتبوا أخبار مش صح.. هبتدي أتصرف معاكم لأن مافيش حد فوق القانون.. وإمبارح أنا وكلت محامي قالى أنا ما عنديش غيرك خلاص فأنا هاخد حقي”.

و قالت ريهام في الفيديو: “أنا ست قوية جدا جدا فوق ما أي حد يتخيل.. ومؤدبة جدا جدا فوق ما أي حد يتخيل وبحب ربنا جدا جدا وإن شاء الله أكون عند حسن ظن الناس اللي بيحبوني”.

وتابعت ريهام: “أنا مصدومة أوي إن في حرب دلوقتي ضدي.. يعنى أنا قاعدة في البيت من شهر 8.. 8 شهور ما اتكتبش خبر عنى سلبي خالص.. من ساعة ما حصلت المشكلة الأخيرة دي كل يوم الصبح بلاقي حاجة ودي طريقة أنا عارفاها عنك كويس أوي”.

واستطردت ريهام: “أنا كنت وعدت ناس محترمة كتير إن أنا مش هتكلم في الموضوع وانتي بتجريني إني أتكلم لأن أنا عارفة طبعا إنه أكل عيشك وعارفة إن رمضان جاي والبرامج جاية وكدا وعايزة تطلعي ويبقى فى قصة وكدا بس أنا مش هبقي كدا أنا أكبر من كدا بكتير أوي وقيمتي أكبر من كدا بكتير أوي”.

وأضافت: “أنا فعلا حاسة بالافتراء اللى افترتيه عليا وبعد الكلام اللي بتقوليه عليا اللى مش حقيقي.. فعلا من قلبي لأن أنا واضح جدا إن أنا انضحك عليا.. أنا بعتذر جدا للفنانة سمية الخشاب.. أنا عندي الجرآءة الكافية إني أعتذرلك.. ودا ولا كيد ولا غيظ وحياة ولادي”.

وشددت: “أنا فعلا بعتذر لسمية الخشاب لأن أنا واضح إن وصلي قصة بشكل مختلف.. مش ممكن اللي انتي بتعمليه دا .. مش ممكن يكون دا طبيعي.. مش ممكن تعملي فيا أنا كدا.. أكيد أنا اتخميت جامد أوي.. كفاية إهانة وكفاية غلط وكفاية تشويه وكفاية غل”.

وكانت ريهام قد هاجمت سمية عدة مرات بسبب زواجها من أحمد سعد، ووجّهت لها رسالة عبر برنامجها “صبايا الخير”: “ريم البارودي اتجرحت من زيجة أحمد سعد الأخيرة، لو في حب بيتبني على الأذية هتبقى آخرته أذية، كما تدين تدان”.