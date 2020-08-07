أعلنت سفيرة لبنان في الأردن ترايسي شمعون استقالتها على الهواء مباشرة في لقاء مع الاعلامي مارسيل غانم في بيرنامج “صار الوقت” اليوم الخميس وذلك على خلفية الانفجار الكبير الذي تعرضت له بيروت واحتجاجا على الفساد المستشري في جسد الدولة اللبنانية.

من جانبها أعربت الفنانة سيرين عبد النور عن شكرها للسفيرة اللبنانية في الأردن بعد تقديم استقالتها، حيث كتبت عبر حسابها الرسمي على حسابها الشخصي على تويتر :”فخورين فيكي سفيرة لبنان بالاردن ترايسي شمعون قدمت استقالتها”.

فخورين فيكي سفيرة لبنان بالاردن #ترايسي_شمعون قدمت استقالتها pic.twitter.com/FbJRKLULyJ — Cyrine Abdelnour (@CyrineAbdlNour) August 6, 2020

كما هاجمت اللبنانية سيرين عبد النور الحكومة اللبنانية بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان في أعقاب انفجار بيروت الضخم .