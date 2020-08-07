أعلنت سفيرة لبنان في الأردن ترايسي شمعون استقالتها على الهواء مباشرة في لقاء مع الاعلامي مارسيل غانم في بيرنامج “صار الوقت” اليوم الخميس وذلك على خلفية الانفجار الكبير الذي تعرضت له بيروت واحتجاجا على الفساد المستشري في جسد الدولة اللبنانية.
من جانبها أعربت الفنانة سيرين عبد النور عن شكرها للسفيرة اللبنانية في الأردن بعد تقديم استقالتها، حيث كتبت عبر حسابها الرسمي على حسابها الشخصي على تويتر :”فخورين فيكي سفيرة لبنان بالاردن ترايسي شمعون قدمت استقالتها”.
كما هاجمت اللبنانية سيرين عبد النور الحكومة اللبنانية بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان في أعقاب انفجار بيروت الضخم .
نو لسنا فخورين باي سياسي يقدم استقالته الان …لانه يجب عليهم ذلك غصب عنهم لازم يستقالوا لان من شهور الناس عم تطالب وتطالب اعطوا فرصة ل حكومة الصورة (دياب).ولا جدوى (الان الكل لازم يستقيل …
يعني بكرا ذا بي الكل وصهر الغفلة (ووزير الداخلية يلي قتل شخصين بشبابه والجنرال عون قاله طالما انا فيي نفس ما حدا بقرب عليك …)
اذا هيدول واشكالهم استقالوا بدنا نقول لهم فخورين فيكم !!!!
نو كلهم لازم يستقيلوا واذا فيهم حدا منهم ذرة انسانية ومسؤولية يقول شي عن الحقايق …
ماذا تقول أنت؟