طمأنت الفنانة المصرية يسرا جمهورها ومعجبيها بعدم إصابتها بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، مؤكدة أنها خضعت لتحليل كورونا مرتين وجاءت النتيجة سلبية، موجهة الشكر لكل من حاول الاطمئنان عليها”.

فقد كتبت يسرا عبر حسابها الرسمي على تويتر قائلة :”أحب أطمن كل حبايبي وكل الناس اللي بيطمنوا عليا.. إني عملت 2 اختبار PCR والحمدلله الـ2 طلعوا نتيجتهم سلبية… بشكر من قلبي كل الناس اللي كانت بتطمن عليا وكل الناس اللي قلقانة عليا.. ربنا يحفظنا جميع”.

أحب أطمن كل حبايبي وكل الناس اللي بيطمنوا عليا.. إني عملت 2 اختبار PCR والحمدلله الـ2 طلعوا نتيجتهم سلبية… بشكر من قلبي كل الناس اللي كانت بتطمن عليا وكل الناس اللي قلقانة عليا.. ربنا يحفظنا جميعا #Youssra #يسرا pic.twitter.com/Srbh6SyvW2 — Youssra (@Youssra) November 5, 2020

يأتي ذلك بعد ان ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بإصابة عدد من نجوم مهرجان الجونة بفيروس كورونا كان مهم الفنانة زينب غريب والفنانة سارة عبد الرحمن والفنانة نشوى مصطفى ومغني الراب ويجز،