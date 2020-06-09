اعتذر الفنان ” عمرو يوسف ” عن تجسيد شخصية الصحابي ” خالد بن الوليد ” في مسلسل ” سيف الله ” والتي من المقرر عرضها في الموسم الرمضاني لعام 2021 .

وذلك بسبب انشغاله في تجسيد دور آخر في مسلسل تعاقد عليه للعام المقبل .

وتعاقد الفنان ” ياسر جلال ” على تجسيد الدور بديلا عن عمرو يوسف وذلك بعد أن تأكد من تقديم الأخير لاعتذاره .

يذكر أن مسلسل سيف الله مأخوذ من كتاب ” عبقرية خالد ” للأديب عباس محمود ‏العقاد .. وكتب السيناريو والحوار الفنان والسيناريست إسلام حافظ ومن إخراج رؤوف عبد العزيز ومن إنتاج شركة سينرجي .