تداولت مجموعة من الحسابات الناشطة على السوشيال ميديا، صورة من أرشيف الفنان المصري محمد صبحي، وقد بدا فيها طفلاً في سنوات عمره الأولى، مما دفع الكثير من المتابعين إلى الثناء على قدراته التمثيلية وطاقته في أداء مختلف الأدوار في الأعمال التي شارك فيها.

وفي المقابل، قارن آخرون بين شكل «صبحي» في الطفولة وشكله الحالي ورأوا أنه ما زال يحتفظ بالكثير من ملامحه، كما أستطاع أن يحصد كم كبير من الإعجابات والتعليقات علي تلك الصورة النادرة من طفولته، كما تناقلها عدد كبير من محبيه.

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يُشار إلى أن الأضواء سُلّطت أخيرًا على شقيقه الممثل مجدي صبحي الذي أعلن اعتزاله الفن بشكل مفاجئ، وكتب عبر حسابه الشخصي في “فيسبوك“، عن اعتزاله الفن نهائيا بعد مسيرة دامت 40 عاما من العطاء الفني سواء في السينما أو الدراما أو المسرح .

“فكتب مجدي صبحي في منشوره: “أصدقائي زملائي… بعد طول تفكير وتركيز، قررت اعتزال الفن نهائياً بعد احترافي له على مدى 40 عاماً قدّمت خلالها أعمالا محترمة سيتذكّرها تاريخ الفن العريق وكان آخرها مسرحية “سيرة حب”.

وتابع: ”صدقوني أنا مش شبه اللي بيتقدم من فن حاليا ولا هما شبهي ولا أنا شبهم .. أقول هذا وقررت اعتزال الفن لأني لا أنتمي لأي شلة من مخرجين أو منتجين ولا أستطيع أن أقدم تنازلات وأقلل من نفسي وكرامتي وفني ولا أستطيع أن اقدم فن رخيص والحقائق أمامي .. السينما ماتت الدراما التليفزيونية في انحدار إلا القليل والنادر منها المسرح بيطلع آخر نفس وبالعافية”.

وأضاف: ”في النهاية أتقدم بخالص الشكر والعرفان للأساتذة المخرجين والممثلين الكبار وأساتذتي بالمعهد العالي للفنون المسرحية الذين وقفوا بجانبي على مدار 40 عاما فن محترم .. لقد أبلغت صديقي ونقيب المهن التمثيلية د. أشرف زكي بقرار اعتزالي ولا رجعة نهائيا”.

واختتم مجدي صبحي شقيق الفنان محمد صبحي حديثه قائلا : ”الفن حاليا أصبح مثل فيروس كورونا وسوف أعيش حياة جديدة ومع ذكريات فني المحترم .. أستودعكم الله .. اللهم أحسن خاتمتي بالتقرب اليك أكثر”.

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