تشتهر الإعلامية الكويتية مي العيدان كونها مثيرة للجدل بسبب طريقة انتقادها للفنانين والمشاهير. إلا أنها أقدمت أخيراً على خطوة لم تكن متوقّعة في هذا الاتجاه حيث قررت تحسين أسلوبها في الانتقاد… وهو ما جاء في رسالة وجّهتها إلى متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كتبت فيها: “من مبدأ إصلاح النفس سوف أبدأ مرحلة جديدة وصفحة جديدة من حياتي أكثر هدوءًا وأقل صخباً مستمدة من مبدء القرآن الكريم من أية آل عمران عندما قال الله في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بِسْم الله الرحمن الرحيم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك صدق الله العظيم. فالله طالب من الإنسان برقّة القلب وسعة الصدر وطيب القول”.

غير ان مي العيدان أوضحت انها لن تتوقف عن ما وصفته بالنقد قائلة “مع استمراري بالنقد فهو علم يدرّس في الجامعات والمعاهد المسرحية وكليات الإعلام وهو دراستي وليس كما يدعي الآخرون الجهلاء بأنه تنمّر، مع العلم أن ليس هناك قانون بالكويت اسمه قانون تنمّر فقط قانون الجزاء يجرّم السبّ والقذف وغير ذلك يعتبر حرية رأي”.

وأضافت: “فحرية النقد كفلها الدستور الكويتي قبل قانون الجزاء. ولكن هو كنوع من الرغبة بالتغيير والإصلاح. فاليوم أنا بعد شهرين سوف أكمل 44 عاماً ومن المؤكد لن أعيش 44 عاماً أخرى. لذلك قررت أن أكون أفضل من أجلي ومن أجل مرضاة ربي. وسأحاول توثيق علاقتي به أكثر كما سأحاول تبنّي طفل أو طفلة من الكويت بعدما فشلت في تبني الطفلة السورية وسأسامح الجميع وأتمنى أن يسامحني الجميع. ونقطة ومن أول السطر أبدأ حياة جديدة”.

يذكر ان خطوة مي العيدان تأتي بالتزامن مع اعلان مواطنتها الاعلامية فجر السعيد توقف برنامجها “على مسؤوليتي واعتزال العمل الاعلامي” .