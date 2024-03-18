

على الرغم من ابتعادها عن الوسط الفني منذ 2012، إلا أنها تركت مسيرة فنية مميزة خطفت من خلالها قلوب كثير من الجمهور بسبب تلقائيتها المفرطة وأدائها الرصين، لتفاجئ الفنانة حنان ترك، جمهورها بعودتها إلى الساحة من جديد من خلال تقديم عمل ديني في شهر رمضان 2024 الجاري.

عودة حنان ترك للفن من جديد

على الرغم من ابتعادها عن الوسط الفني منذ 2012، إلا أنها تركت مسيرة فنية مميزة خطفت من خلالها قلوب كثير من الجمهور بسبب تلقائيتها المفرطة وأدائها الرصين، لتفاجئ الفنانة حنان ترك، جمهورها بعودتها إلى الساحة من جديد من خلال تقديم عمل ديني في شهر رمضان الجاري. عودة حنان ترك للفن من جديد

تعليقات الفنانين والجمهور لـ حنان ترك

وتوالت التعليقات على الفنانة حنان ترك، مرحبين بعودتها من جديد وكانت على رأسهم الفنانة سيمون، إذ كتبت لها «يا حبيبتي مبروك»، وكتب الفنان محمود المهدي: «هتقدم حاجة محترمة في رمضان بالتوفيق»، وجاءت تعليقات الجمهور بشكل إيجابي منها «فكرينا بأيام الحاجات الحلوة»، «ما شاء الله بجد بموت فيكي».

إعتزال حنان ترك

الفنانة حنان ترك أعلنت اعتزالها الفن رسميًا من خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي نيشان في برنامج “أنا والعسل”، على قناة “الحياة”، في أثناء لقائه مع الفنانة سمية الخشاب في أغسطس/ آب 2012، حيث قالت: “أنا قرَّرت بفضل الله اعتزالي التمثيل في اللحظة دي هي الخطوة اللي كنت أتمناها من الله سبحانه وتعالى يعني (أخت تريز) المسلسل الأخير لي في التمثيل”.

ويعود آخر عمل درامي لحنان ترك إلى عام 2012 وهو مسلسل “أخت تريز”، ثم شاركت في 3 أعمال جميعها ينتمي لنوعية الرسوم المتحركة أو الإذاعية، لكنها عادت مؤخرا للظهور والتفاعل عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

في حين كان آخر أعمالها السينمائية “فيلم المصلحة” مع النجمين أحمد السقا وأحمد عز، ولعبت به دور زوجة الضابط حمزة الذي جسده السقا.

كما بدأت “حنان” في الاحتفال عبر “السوشيال ميديا” بأكثر من مناسبة عائلية، مثل الاحتفال بشكل مستمر بعيد زواجها ونشر صور تجمعها مع زوجها محمود مالك، بالإضافة لمشاركتها في فيلم إذاعي عرض خلال عام 2021 حمل اسم “النداهة”.

أبناء حنان ترك

تجدر الإشارة إلى أن الفنانة حنان ترك سبق لها الزواج 5 مرات قبل ارتباطها بزوجها الحالي محمود مالك.

وخلال زيجاتها، أنجبت الفنانة المصرية 5 أبناء، وهم يوسف خالد خطاب، وآدم خالد خطاب، ومحمد محمد يحيى، وأخيرًا مريم محمود مالك ومنى محمود مالك.

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