بعد اسبوع واحد على اعلانها الانفصال رسميا عن زوجها الفنان يعقوب الفرحان، فاجأت الفنانة اللبنانية المقيمة في المملكة العربية السعودية متابعيها بنشرها مقطع فيديو يشير الى عودتهما الى بعض.

فقد كتبت ليلى إسكندر منشورًا في خاصية ”الاستوري“ على موقع ”إنستغرام“، قالت فيه: ”ما شاء الله تبارك الله.. الحمد لله وصل بويوسف بالسلامة، نورت بيتك، دائمًا الحب ينتصر“، وهو ما اعتبره البعض تلميحًا إلى عودتها لزوجها مجددًا.

وكان ليلى إسكندر قد أعلنت، في الـ31 من شهر تموز/يوليو الماضي، انفصالها عن زوجها يعقوب الفرحان، بعد مرور قرابة 6 سنوات على زواجهما، حيثُ كتبت في منشور عبر ”سناب شات“ قالت فيه: ”أعلن انفصالي رسميا عن يعقوب الفرحان“.