بعد الإعلان عن فيلمه الجديد .. عمرو واكد متهم ب ” التطبيع “

كشف الفنان المصري ” عمر واكد ” عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات ” تويتر ” عن إنضمامه لأسرة عمل فيلم ” المرأة الخارقة 1984 ” الجزء الثاني والذي تجسد فيه دور البطولة الممثلة الإسرائيلية ” جال جادوت ” .

فكتب في تغريدة له قائلا : ” انتظروا ظهوري في فيلم المرأة الخارقة ١٩٨٤ ( الجزء الثاني ) إخراج باتي جينكينز والمتوقع نزوله في يونيو ٢٠٢٠.. يا رب يعجبكم الفيلم ” .

انتظروا ظهوري في فيلم المرأة الخارقة ١٩٨٤ (الجزء الثاني) إخراج باتي جينكينز والمتوقع نزوله في يونيو ٢٠٢٠. يا رب يعجبكم الفيلم. — Amr Waked (@amrwaked) November 16, 2019

الأمر الذي أثار كثيرا من الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي وشنت حملة من الانتقادات ضد الفنان المصري متهمين إياه بالتطبيع بسبب قبوله مشاركة فيلم مع ممثلة من الجنسية الاسرائيلية والتي شاركت في خدمة الجيش الإسرائيلي لمدة عامين .

ليرد عمرو واكد على ذلك وفي دفاع عن نفسه قائلا إن التطبيع لا يشمل التمثيل في فيلم متعدد الجنسيات .

فكتب على تويتر : ” ما هو تعريف التطبيع ؟ بالنسبة لي هو كالآتي : العمل في اي شيء يبجل الاحتلال أو في شيء من انتاج الاحتلال .. المتاجرة معهم .. تسهيل الاحتلال او التستر على جرائمه .. والعمل على تقزيم وتسفيه القضية .. كل ذلك ممكن أن يعد تطبيع .. أما التمثيل في عمل دولي متعدد الجنسيات في رأيي مش تطبيع خالص ” .

ما هو تعريف التطبيع؟ بالنسبة لي هو كالآتي: العمل في اي شيء يبجل الاحتلال أو في شيء من انتاج الاحتلال. المتاجرة معهم. تسهيل الاحتلال او التستر على جرائمه. والعمل على تقزيم وتسفيه القضية. كل ذلك ممكن ان يعد تطبيع. اما التمثيل في عمل دولي متعدد الجنسيات في رأيي مش تطبيع خالص. — Amr Waked (@amrwaked) November 18, 2019

وتداول بعض المغردين عبر موقع تويتر مقطع فيديو من مقابلة سابقة لعمرو واكد قال فيها إنه يرفض المشاركة في عمل يضم فنانين إسرائيليين لأنه ” مؤمن بقضية إنسانية ” مشيرين إلى تغيير موقفه ورأيه .

وطالبه جمهوره بالاعتذار عن الفيلم او اقصاء الممثلية الإسرائيلية جال جادوت من بطولة الفيلم .