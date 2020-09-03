تعرض الفنان المصري ” شريف منير ” إلى هجوم وإنتقادات كثيرة من جانب المتابعين في الآونة الأخيرة بسبب تعليقه على صورة كان قد نشرها عبر حسابه على موقع ” إنستجرام ” برفقة كلا من الفنانين ” أحمد السقا ” و ” أحمدرزق ” .

الأمر الذي دفع شريف منير إلى إتخاذ قرار بالابتعاد عن مواقع التواصل الإجتماعي لفترة معلنا ذلك في منشور له فكتب قائلا : ” أنا قررت آخد راحة من السوشيال ميديا .. أنا كنت بتعامل بقلبي وبطبيعتي اللي الناس عرفاها وعمري ما جرحت حد بكلامي أبدا ” .

وتابع : ” لكن أنا مؤخرا تعرضت لكم من الكراهية والحقد الغير مبرر .. رغم إن تاريخي في التعامل مع الناس عمر ما كان فيه تجاوز .. أنا لما نزلت آخر صورة كنت بسبق عشان اكشف نوعية معينة من الناس أنا مش عايزهم عندي ” .

وأضاف شريف منير : ” لكن للأسف الموضوع دخل لطريق تاني أنا مش حابه لأن الناس شايفة إن العادي أنا أتشتم وعيلتي يتشتموا لكن مش عادي إن أرد على الغلط .. وعلى فكرة إنتو صح مكنش ينفع أنزل لمستوى النقاش ده لأنكم متعودتوش مني على كده ” .

واختتم منشوره قائلا : ” شكرا لكل جمهوري اللي بيحبني بجد وفاهمني وعارفني كويس .. استراحة شوية بقا “.