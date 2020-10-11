شهدت الساعات القليلة الماضية تصريحات متبادلة بين الفنان ” تامر حسني ” والفنان ” أحمد السقا ” بعد إعلان الأخير خلال استضافته في برنامج ” السيرة ” عن حزنه وعتابه لتامر حسني بسبب موقفا حدث خلال مشاركته في فيلم ” الفلوس ” .

حيث تفاجأ السقا الذي ظهر في الفيلم كضيف شرف بتصدر صورته وإسمه على بوستر العمل كبطل للفيلم مما أضره نفسيا وفي عمله .

ومن جانبه رد تامر حسني على تلك التصريحات موضحا حقيقة ما حدث وأنه لا علاقة له أو للشركة المنتجة بهذا البوستر وإنه سبق وأوضح ذلك للسقا من قبل لافتا إلى إنه كان لا ينبغي أن يخرج هذا الكلام في التليفزيون وأن يكون فيما بينهم .

ونشر أحمد السقا منشورا عبر حسابه على موقع ” فيس بوك ” وجه من خلاله رسالة اعتذار إلى تامر حسني وجاء فيه : ” رسالة إلى صديق عزيز صديقى وأخى العزيز تامر حسنى .. إنت عارف اللى بينى وبينك عيش وملح وحاجات كتير .. قد أكون اخطأت إنى اتكلمت فى الموضوع ع الهوا ولكن يعلم الله كم كنت مجروحا وكم كنت حزينا ” .

وتابع : ” مش هاطول عليك أكتر من كده ولو أنا زعلت شوية وانت شوية نبقى خالصين يا عم .. تامر حسنى إحنا اللى بينا كتير ما تزعلش يا عم وحقك عليا وميعادنا الحفلة اللى جاية ” .