بعد التمثيل.. شاهدوا هيا الشعيبي تتجه لتصنيع بهارات بإسمها

نشرت الممثلة الكويتية هيا الشعيبي، عبر حسابها على “سناب شات”، فيديو جديداً كشفت من خلاله بدأها العمل في مجال الطهو.

وظهرت في المقطع أثناء وجودها في أحد المصانع حيث أشارت إلى أنه تم الانتهاء من تحضير أنواع بهارات تحمل اسمها.

وذكرت أن العمل على ذلك استمر أكثر من شهر مع الحرص على إعلان فخرها بمهارتها في الطهو تماماً مثل والدتها وجدتها.

وأحدث الفيديو ضجة بعد إعادة نشره على عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” حيث حقق على أحدها أكثر من 25 ألف مشاهدة.

وأعرب الكثير من المتابعين عن استغرابهم قيامها بهذا الأمر معتبرين أنها تبحث عن وسيلة لجني المزيد من المال. وتساءل آخرون عما يمكن أن تتميز به هذه البهارات.

ويذكر أن الفنانة ظهرت في فيديو آخر فيما تقوم إحدى الخبيرات بتطبيق الماكياج على وجهها، علماً أنها خضعت مؤخراً لعملية شدّ لغلوغ.