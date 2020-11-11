نشر رجل الأعمال المصري المهندس ” هاني سعد ” صورة له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” من زفافه على الفنانة التونسية ” درة ” .

وأرفق هاني سعد الصورة بتعليق له وهو الأول بعد الجدل والمشاكل التي أثيرت مؤخرا بعد إعلان زواجهما أبرزها إنه لم يطلق زوجته الأولى وأم أولاده وأن درة هي الزوجة الثانية .

فكتب هاني سعد في تعليقه ردا على الشائعات قائلا : ” عندما يحين لروحين الإلتقاء بمكان فإن التوقيت والظروف كلها غير معنية .. فجأة يصبحوا مغناطيسًا لبعضهم البعض ” .

وتابع : ” وعلي الرغم من جهودهم لمحاربته فإن الكون كله يتلاعب بطريقة ما بكل شيء لصالحه .. وفي تلك اللحظة عندما يستسلموا أخيرًا يولد حب جديد ” .

وتفاعل متابعي هاني سعد على المنشور بتعليقاتهم وكانت درة أول المعلقين حيث اكتفت بوضع إيموجي ” قلب ” تعبيرا عن حبها له .. فيما جاءت أغلب التعليقات تؤكد على حريتهم الشخصية في إختياراتهم وحياتهم متمنيين لهم السعادة والتوفيق .