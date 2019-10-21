بعد الجدل حول “الممر”.. أحمد عز يفجر مفاجأة!

نجح النجم أحمد عز أن يكون حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد عرض فيلمه الممر بالقنوات الفضائية مؤخرًا حيث أشاد الآلاف بدوره في هذا العمل، كما حرص العديد من الفنانين على تهنئته بنجاحه به.

وعبر عز في تصريحات صحفية عن سعادته بنسب المشاهدة الضخمة التي حققها الفيلم بعد عرضه مؤكدًا أنها فاقت توقعاته وأكد أن نجاح “الممر” دفعه مع صناع العمل لتقديم جزء ثاني منه، موضحًا أن التحضيرات له ستبدأ خلال الفترة القادمة.

وشارك في بطولة فيلم الممر نخبة من النجوم منهم إياد نصار وأحمد فلوكس ومحمد فراج وأحمد رزق كما شهد العمل ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف منهم هند صبري وشريف منير.