الصفحة الرئيسية فن بعد الجدل حول “الممر”.. أحمد عز يفجر مفاجأة!

بعد الجدل حول “الممر”.. أحمد عز يفجر مفاجأة!

بواسطة -
1 7546
ahmad ezz00q

نجح النجم أحمد عز أن يكون حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد عرض فيلمه الممر بالقنوات الفضائية مؤخرًا حيث أشاد الآلاف بدوره في هذا العمل، كما حرص العديد من الفنانين على تهنئته بنجاحه به.

وعبر عز في تصريحات صحفية عن سعادته بنسب المشاهدة الضخمة التي حققها الفيلم بعد عرضه مؤكدًا أنها فاقت توقعاته وأكد أن نجاح “الممر” دفعه مع صناع العمل لتقديم جزء ثاني منه، موضحًا أن التحضيرات له ستبدأ خلال الفترة القادمة.

وشارك في بطولة فيلم الممر نخبة من النجوم منهم إياد نصار وأحمد فلوكس ومحمد فراج وأحمد رزق كما شهد العمل ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف منهم هند صبري وشريف منير.

تعليق واحد

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.