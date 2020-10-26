علق الفنان المصري أحمد العوضى عبر حسابه الخاص على الفايسبوك على الصورة التى نشرها الأيام الماضية مع زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز والنجم يوسف الشريف وزوجته إنجي علاء لهم داخل أحد المطاعم، والتي ظهر فيها خلفهما زوجان تسببت فى أذى نفسى لهما بعد أن تعرضا إلى التنمر من قبل رواد السوشيال ميديا.

وقال العوضى في تدوينته : “بمناسبة الصورة المنتشرة .. أحب أوضح أن الراجل المتصور ورايا … كان مع مراته بيتعشوا .. وهو بعتلي أن الكلام اللي حصل أذاه نفسيا هو ومراته المصون .. فأرجو من حبايبنا نحترم مشاعره ونبطل هزار ممكن يكون ضايق ناس ملهاش ذنب غير أنهم ينزلوا يتعشوا في سلام”.

وكان أحمد العوضي قد شارك متابعيه على انستغرام بصورة له بصحبة زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان يوسف الشريف وزوجته إنجي علاء في أحدث ظهور لهم داخل أحد المطاعم حيث حرصت الفنانة ياسمين عبد العزيز على التقاط الصورة وهي بالقرب من إنجي علاء، حيث ارتدى الاثنان ملابس سوداء في إطلالة أنيقة، بينما وضع أحمد العوضي يده على كتف الفنان يوسف الشريف الذي ظهر في نيولوك جديد، مرتديًا نظارة وتي شيرت برتقالي اللون.