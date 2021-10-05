استعرضت الفنانة العراقية شذى حسون جمالها بمقطع فيديو جديد شاركته مع متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت شذى حسون، في الفيديو الذي نشرته على انستغرام، بفستان قصير وهي تسير في احد القاعات.

وكانت شذى حسون قد كشفت عن مشاركتها في حفل ختام مهرجان البابل الدولي حيث كتبت في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “جمهوري الغالي و ابناء مدينتي ” الحلة أنتظروني هذا العام لنغني و نفرح على المسرح البابلي من خلال مشاركتي في حفل الختام لمهرجان بابل الدولي، سعيدة بالغناء وسط اهلي للمرة الأولى و سعيدة بهذه النشاطات لبلدي العراق حتى يرجع منارة الجمال و الفن مرة أخرى أريدكم اهناك وياية”.

جمهوري الغالي و ابناء مدينتي " الحلة أنتظروني هذا العام لنغني و نفرح على المسرح البابلي من خلال مشاركتي في حفل الختام لمهرجان بابل الدولي، سعيدة بالغناء وسط اهلي للمرة الأولى و سعيدة بهذه النشاطات لبلدي العراق حتى يرجع منارة الجمال و الفن مرة أخرى أريدكم اهناك وياية #شذى_في_بابل pic.twitter.com/xpRZsOe26M — Shatha Hassoun شذى (@ShathaHassoun) October 4, 2021

وكانت شذى حسون قد ظهرت بالحجاب منذ ايام خلال زيارتها لمقام الحسين احياءا لذكرى الزيارة الأربعينية بكربلاء.

شذى حسون في كربلاء