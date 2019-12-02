بعد الحكم ببرائتها.. رانيا يوسف: “ان ينصركم الله فلا غالب لكم”

علقت الفنانة رانيا يوسف على قرار محكمة مصرية ببرائتها من تهمة سب وقذف المخرج خالد يوسف.

وكتبت رانيا يوسف في تدوينة عبر حسابها على انستغرام: “ان ينصركم الله فلا غالب لكم…. شكرا للمحامي وعضو مجلس الشعب الأستاذ علاء عابد في حكم البراءه في حلقتي ببرنامج شيخ الحاره رمضان التي اذيعت رمضان الماضي… وشكرا صديقتي الاعلاميه بسمه وهبه، والساده المحامين أعضاء مكتب الأستاذ علاء عابد القانوني”.

تعود الواقعة لرمضان 2019، حيث قاضى المخرج خالد يوسف كلاً من بسمة وهبة وبرنامجها “شيخ الحارة” وقناة “القاهرة والناس” العارضة له بسبب تصريحات رانيا يوسف ووفاء عامر خلاله التي اعتبرها تخوض في سيرته وعرضه وتشهيراً متعمداً به.

وكان خالد يوسف قد اتهم رانيا يوسف بأنها أكدت أنه هو الموجود في الفيديوهات الاباحية دون أن تثبت التقارير أو الطب الشرعي ما إذا كان هو الموجود فعلاً في الفيديوهات أم شخصاً آخر، وهو ما اعتبره خوضاً في سمعته وتعريضاً به.